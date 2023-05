Radfahrer kollidiert mit spielendem Kind – Promillewert überrascht

SAARLOUIS. Ein 59-jähriger Radfahrer befuhr am 20.5., gegen 20.50 Uhr, in Schritttempo den Kleinen Markt in Saarlouis. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein siebenjähriges Kind auf dem Kleinen Markt, um dort Fußball zu spielen.

Als das Kind dem Fußball hinterherlief, kreuzte es den Fahrweg des Radfahrers. Glücklicherweise konnte dieser sein Fahrrad bis zum Stillstand abbremsen, sodass das Kind lediglich geringfügige Verletzungen erlitt. Eine weitergehende medizinische Versorgung war nicht erforderlich.

Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme konnten die Polizeibeamten eine alkoholische Beeinflussung des Radfahrers feststellen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Dem Radfahrer wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun, neben dem Vorwurf einer Verkehrsordnungswidrigkeit, ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (Quelle: Polizeiinspektion Saarlouis)