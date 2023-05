RLP: Autofahrerin übersieht Motorrad – 61-jähriger Biker tödlich verletzt

GEISELBERG. Gegen 16.00 Uhr kam es am gestrigen Sonntag bei Geiselberg auf der Kreuzung B270/K31 (“Geiselberger Kreuzung”) zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Ein 61-jähriger Motoradfahrer aus dem Kreis Kusel befuhr mit seiner Suzuki die B270, aus Richtung Pirmasens kommend in Fahrtrichtung Kaiserslautern. Eine 37-jährige Fahrerin aus dem Kreis Südwestpfalz war mit ihrem Peugeot auf der K31, aus Geiselberg kommend, in Fahrtrichtung B270 unterwegs. An der Kreuzung wollte sie geradeaus weiter in Richtung Horbach fahren, übersah jedoch den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Dieser prallte in die linke Heckseite des PKWs.

Der Fahrer wurde von seinem Motorrad auf die Fahrbahn geschleudert. Durch die Wucht das Aufpralls erlitt er tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin des PKWs musste ins Krankenhaus verbracht werden, ihr Beifahrer blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B270 von Waldfischbach-Burgalben bis Schopp über mehrere Stunden voll gesperrt werden. Aufgrund der noch andauernden Veranstaltung “Radelspaß im Sickinger Land” kam es durch die Sperrung der Umleitungsstrecke zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 10.000 Euro.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333/9270 oder unter piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden. (Quelle: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben)