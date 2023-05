Erheblicher Widerstand: Betrunkener E-Scooter-Fahrer flieht vor Polizei und verletzt Polizisten

KOBLENZ. In der Nacht von Freitag, 19.5., auf Samstag, 20.5., befanden sich Einsatzkräfte der Polizei Koblenz gegen 1.45 Uhr in der Moselweißer Straße in Koblenz. Während der dort geführten Ermittlungen näherte sich ein mit zwei Personen besetzter E-Scooter auf dem Bürgersteig aus Richtung Innenstadt kommend.

Der Fahrer wechselte bei Entdecken der Polizei die Straßenseite und fuhr auf dem gegenüberliegenden Gehweg weiter. Der Sozius war zwischenzeitlich vom Fahrzeug abgesprungen. Trotz mehrmaliger Aufforderung anzuhalten setzte der Fahrer seine Fahrt weiter in die Behringstraße fort. Auch die Nacheile mittels Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn konnte den Mann nicht dazu bewegen, den Scooter anzuhalten.

Im Bereich der Behringstraße, Ecke Boelckestraße, touchierte der E-Scooter-Fahrer schließlich den bereits abgestellten Streifenwagen und versuchte daraufhin zu Fuß zu flüchten. Bei der anschließenden Festnahme leistete der alkoholisierte Mann aus Koblenz erheblichen Widerstand, wobei sowohl er selbst als auch einer der eingesetzten Beamten leichte Schürfverletzungen davontrugen.

Auf der Wache erfolgte daraufhin die Blutentnahme, den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren. (Quelle: Polizeipräsidium Koblenz)