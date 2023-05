Fast 900 Jahre Ehrenamt: Verdiente Feuerwehrleute aus Ruwer und Schweich geehrt

TRIER. In einer Feierstunde in der Kreisverwaltung hat Landrat Stefan Metzdorf 22 Feuerwehrleute für ihr langjähriges Engagement mit dem Goldenen Feuerwehrehrenzeichen ausgezeichnet. Mit 35 und 45 Jahren können die verdienten Wehrleute aus den Verbandsgemeinden (VG) Ruwer und Schweich auf eine lange Zeit in ihrer Freiwilligen Feuerwehr zurückblicken.

Im Beisein der Bürgermeisterin der VG Ruwer, Stephanie Nickels, der Bürgermeisterin der VG Schweich, Christiane Horsch, sowie einiger Ortsbürgermeister und -bürgermeisterinnen sowie der Wehrleitungen erhielten die Feuerwehrleute ihre Ehrung.

„Sie haben eine Heimat in der Feuerwehrfamilie gefunden. Für Ihren langjährigen Einsatz für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger spreche ich Ihnen im Namen des Kreises meinen herzlichen Dank aus“, so Landrat Stefan Metzdorf. Der ehrenamtliche Einsatz erfolge auch unter der Gefahr für die eigene Gesundheit. „Ich wünsche Ihnen, dass Sie immer wieder sicher von Ihren Einsätzen zurückkommen“, sagte Metzdorf.

Die Auszeichnung für 35 Jahre erhielten: Eckhard Fries (Holzerath, VG Ruwer), Walter Müller (Bonerath, VG Ruwer), Marco Terres (Holzerath, VG Ruwer), Marcus Dany (Detzem, VG Schweich), Stefan Thul-Kremer (Ensch, VG Schweich), Roman Bauer (Fell, VG Schweich), Markus Schmitt (Fell, VG Schweich), Michael Briesch (Köwerich, VG Schweich), Martin Basten (Mehring, VG Schweich), Walter Kollmann (Pölich, VG Schweich), Josef Longen (Thörnich, VG Schweich)

Die Auszeichnung für 45 Jahre erhielten: Raimund Ambrè (Sommerau, VG Ruwer), Horst Gehlen (Schöndorf, VG Ruwer), Andreas Michels (Holzerath, VG Ruwer), Horst Rohles (Morscheid, VG Ruwer), Alfons Simon (Bekond, VG Schweich), Leo Scholtes (Detzem, VG Schweich), Joachim Tonner (Föhren, VG Schweich), Wolfgang Busert (Mehring, VG Schweich), Johannes Frick (Mehring, VG Schweich), Thomas Münch (Fell, VG Schweich), Jürgen Cordie (Rodt, VG Trier-Land) (Quelle: Kreisverwaltung Trier-Saarburg)