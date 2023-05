Schwerer Motorrad-Unfall in Luxemburg: Biker über Leitplanke geschleudert – schwerverletzt

WARKEN. Gestern Abend verunfallte ein Motorradfahrer auf dem CR348 in Warken schwer: Eine Gruppe Motorradfahrer war von Burden in Richtung Warken unterwegs, als der betroffene Biker an einem Kurvenausgang mit seinem Motorrad von der Fahrbahn auf den Grünstreifen geriet und gegen die Leitplanke prallte.

Der Fahrer wurde über diese geschleudert und verletzte sich hierbei schwer. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort kam das Unfallopfer zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mess- und Erkennungsdienst mit den Unfallerhebungen vor Ort betraut und das Motorrad und der Helm beschlagnahmt. Die amtierenden Beamten erstellten ein Unfallprotokoll. (Quelle: Police Grand-Ducale)