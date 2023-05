++ Aktuell: Gute Nachrichten, aber noch keine finale Freigabe für Trinkwasser in Kordel ++

TRIER-LAND. Die Kordeler Bürgerinnen und Bürger müssen leider noch etwas Geduld aufbringen – wie die Verbandsgemeinde am Dienstag mitteilt, bestehe noch keine Freigabe für das Trinkwasser in Kordel.

In den vergangenen Tagen haben Mitarbeiter der Verbandsgemeindewerke die Leitungen gespült und gechlort. Bevor das Trinkwasser wieder uneingeschränkt genutzt werden kann, mussten an drei aufeinanderfolgenden Tagen – auch am Wochenende – Proben gezogen werden, die keinen Befund mehr aufweisen dürfen.

Aufgrund der erforderlichen Arbeitsabläufe im Labor erfordert die Auswertung einer Probe 24 bis 48 Stunden. Die gute Nachricht: Alle aktuellen Proben sind negativ, so dass mit der Aufhebung des Abkochgebots in Kürze zu rechnen ist. Die Entscheidung darüber fällt das Gesundheitsamt.

Die Verbandsgemeinde dankt den Bürgerinnen und Bürgern für ihre Geduld und ihr Verständnis.