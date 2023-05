Trier-Saarburg: Politik – Martin Alten zum Kreisbeigeordneten gewählt

TRIER-SAARBURG. Der Kreistag hat gestern Martin Alten (CDU) aus Mandern zum neuen Kreisbeigeordneten gewählt. Da der bisherige Kreisbeigeordnete Lutwin Ollinger sein Amt aus zeitlichen und gesundheitlichen Gründen zum 31. März niedergelegt hatte, musste eine Neuwahl stattfinden.

Der ehemalige hauptamtliche Beigeordnete der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell wurde von der CDU-Fraktion nominiert. Von den anderen Fraktionen im Kreistag wurden keine Kandidaten vorgeschlagen.

Bei seiner Vorstellung betonte Alten, dass er seit fast 25 Jahren in der Kommunalpolitik aktiv sei – als Gemeinderatsmitglied in Mandern und als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kell bis zu deren Fusion mit der Verbandsgemeinde Saarburg. Darüber hinaus ist Martin Alten in verschiedenen Vereinen aktiv wie beispielsweise dem Förderverein des Kreiskrankenhauses Saarburg oder dem Förderverein der Realschule plus Kell am See.

Als alleiniger Kandidat erhielt Martin Alten bei der geheimen Wahl 30 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen. Fünf Kreistagsmitglieder hatten sich enthalten. Damit wurde er im ersten Wahlgang zum neuen Kreisbeigeordneten gewählt.

Drei ehrenamtliche Kreisbeigeordnete vertreten Landrat Stefan Metzdorf, falls dieser verhindert ist. Neben Martin Alten sind dies Alfons Rodens (CDU), der als Erster Kreisbeigeordneter der gesetzliche Vertreter ist, und Kathrin Schlöder (FWG). Landrat und Kreisbeigeordnete bilden gemeinsam den Kreisvorstand.