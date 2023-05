Verletzte in Trier-Ehrang: Pkw-Fahrerin prallt nach Ausweichmanöver frontal gegen Geländer

TRIER-EHRANG. Wie die Polizei Schweich mitteilt, ereignete sich am heutigen Freitag, 12.05.2023, gegen 16.30 Uhr in Trier-Ehrang, in der Ehranger Straße nahe dem dortigen ALDI-Parkplatz, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der Unfallverursacher vom Parkplatz Aldi beim Einfahren auf die Fahrbahn auf die entgegenkommende Fahrbahn. Hierbei versuchte die Geschädigte nach rechts auszuweichen und fuhr über eine dortige Mauer. Daraufhin verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und fuhr frontal in ein Geländer.

Die Geschädigte wurde hierbei verletzt und durch drei aufmerksame Bürger aus dem Pkw gerettet. Die Geschädigte wurde anschließend zur Klärung des Verletzungsbildes in ein Krankenhaus nach Trier verbracht.

Der Pkw der Geschädigten war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Im Einsatz war die Polizeiinspektion Schweich und ein Rettungswagen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.