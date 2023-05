Trier-Ehrang: Pkw-Fahrerin reißt sich bei Crash Achse ab und kracht in Anhängerdeichsel

TRIER. Wie die Polizei in Schweich mitteilt, ereignete sich am heutigen Freitag, den 12.05.2023, gegen 17.15 Uhr im Industriegebiet in Trier-Ehrang in der Straße Auf dem Adler ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mit einer Anhängerdeichsel kollidierte.

Die Unfallverursacherin kam aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem ordnungsgemäß abgestellten Sattelanhänger.

Hierbei riss sich die Unfallverursacherin die vordere Achse ab und die Anhängerdeichsel verfing sich in der Karosserie. Glücklicherweise wurde die Unfallverursacherin bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.