ALZEY. Eine Lagerhalle im rheinhessischen Alzey hat am Freitagabend in Flammen gestanden. Die Feuerwehr war laut Polizei mit einem Großaufgebot an Feuerwehrkräften im Einsatz in dem betroffenen Gewerbegebiet.

«Von Verletzten ist uns bislang nichts bekannt», sagte ein Polizeisprecher am Freitagabend. Auch die Brandursache war zunächst unklar. In der Lagerhalle mit mehreren Tausend Quadratmeter Grundfläche war Lagerraum vermietet worden.