Sechsjähriger büxt mit Fahrrad aus: Fahndung erfolgreich

LINZ AM RHEIN. Ein Sechsjähriger ist im Landkreis Neuwied mit seinem Kinderfahrrad ausgebüxt.

Der Junge fiel einem Busfahrer auf, weil er am Freitagnachmittag allein an der Bushaltestelle Neutor in Linz am Rhein stand, wie die Polizei mitteilte. Dem Fahrer sagte der Sechsjährige, dass er nach Kasbach-Ohlenberg wolle. Der Bus fuhr allerdings in die andere Richtung. Weil er sich um das Kind sorgte, informierte der Busfahrer aber die Polizei.

Diese traf den Jungen wenig später nicht mehr an der Haltestelle an. Deshalb wurde nach ihm gefahndet – zunächst erfolglos. Auch die Überprüfung von mehreren in Frage kommenden Meldeanschriften in Kasbach-Ohlenberg führte nicht zur Klärung, wie es hieß.

Schließlich wurden die Beamten auf einem Supermarkt-Parkplatz in Linz am Rhein fündig: «Beim Befahren des Parkplatzes querte der (junge) Radler den Einsatzwagen der Polizei.» Der Sechsjährige wurde nach den Daten seiner Mutter gefragt – und nach Hause gebracht.