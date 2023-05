Neuer Rekord bei Anmeldungen zum 9. Bitburger Firmenlauf in Trier

TRIER. Ein neuer Rekord ist bereits eine Woche vor dem teilnehmerstärksten Sportevent der Region aufgestellt: An diesem Mittwoch wurde die Zahl von 4.297 Firmenlauf-Anmeldungen aus dem Jahr 2019 übertroffen.

Es geht also Richtung 5.000 beim 9. Bitburger 0,0%-Firmenlauf in Trier, und der Finisher-Rekord scheint für Mittwoch, 17. Mai (Vorabend von Christi Himmelfahrt) so gut wie beschlossene Sache – zumal die Wetterprognose für Mitte kommender Woche vielversprechend ist. Im Vor-Corona-Jahr hatten 3.872 Aktive die 5,3 Kilometer lange Strecke mit Start und Ziel auf der Herzogenbuscher Straße erfolgreich bewältigt.

Sie führt durch die Trierer City, unter anderem vorbei an der Porta Nigra sowie über den Hauptmarkt und den Domfreihof. Beim Firmenlauf geht es selbstverständlich auch um Sport, noch wichtiger aber sind Werte, die von jedem Unternehmen als erstrebenswert betrachtet werden: Teamgeist, Kommunikation, Kollegialität, Fairness und Gesundheit.

Das Motto „Dabeisein ist alles“ hat am Vorabend von Christi Himmelfahrt in Trier seine volle Berechtigung. „Ob nun 4.000 oder 5.000 an der Startlinie vor der Arena Trier stehen werden, ist nicht mehr entscheidend für den Erfolg der Veranstaltung“, sagt Firmenlauf-Organisationsleiter Hans Tilly. „Wir sind sehr erleichtert“, so formuliert es der Vorstandssprecher des veranstaltenden Vereins Silvesterlauf Trier, „dass wir wieder zur Normalität im Sport zurückkehren. Danach haben wir alle uns sehr lange gesehnt“.

Das gilt auch für den Sparkasse Trier-Jugendlauf, der zum dritten Mal im Firmenlauf-Vorprogramm stattfindet. Im vergangenen Jahr erreichten 252 Kinder und Jugendliche das Ziel des 2-Kilometer-Laufs auf der Wendepunktstrecke zwischen Arena und dem Wasserweg. Meldungen sind weiterhin für beide Wettbewerbe möglich; auf das Meldeportal gelangt man über die Webseiten firmenlauf-trier.de oder silvesterlauf.de.

Online-Meldeschluss ist Sonntag, der 14. Mai, 24 Uhr. Nachmeldungen werden nur noch am Veranstaltungstag entgegengenommen. Hochbetrieb herrscht in dieser Woche zeitweise in der Geschäftsstelle des Vereins Silvesterlauf Trier in der Maarstraße 6: Dort können Startunterlagen für das Breitensport-Event zu den unten genannten Zeiten abgeholt werden, nicht abgeholte Startnummern liegen am Veranstaltungstag ab 17 Uhr an der Arena Trier zur Abholung bereit.

Betrieben, die sechs oder mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angemeldet haben, liefert der Verein die Startunterlagen ins Unternehmen. Beim Sparkasse Trier-Jugendlauf steht wie beim Firmenlauf weniger die individuelle Leistung im Vordergrund als das Gemeinschaftserlebnis und das Teamgefühl. Auch beim Jugendlauf wird die größte unter einem Namen gemeldete Gruppe belohnt. Das kann eine Schule sein oder ein Verein. Der Verein Silvesterlauf Trier definiert sich als Brückenbauer zwischen Breiten- und Spitzensport. Für jede Alters- und Leistungsklasse ist etwas im Angebot.

Im Jahresverlauf werden fünf Events veranstaltet, im einzelnen sind dies im Jahr 2023: 3. Sparkasse Trier- Jugendlauf und 9. Bitburger 0,0%-Firmenlauf (beide am 17. Mai), 22. Volksbank Trier- Flutlichtmeeting (8. September), 3. Edith Lücke-Frauenlauf (17. September) sowie 34. Bitburger 0,0%-Silvesterlauf (31. Dezember). Bereits stattgefunden hat das 4. SWT Hallensportfest Kinderleichtathletik.

Das Programm am Mittwoch, 17. Mai 2023 (Christi Himmelfahrt):

Ab 17.00 Uhr Startunterlagenausgabe / Nachmeldemöglichkeit in begrenzter Zahl

19.00 Uhr 3. Sparkasse Trier-Jugendlauf, Start der Altersklasse U12 (2 km)

19.15 Uhr 3. Sparkasse Trier-Jugendlauf, Start Altersklassen U14/U16 (2 km)

19.35 Uhr Siegerehrungen 3. Sparkasse Trier-Jugendlauf

19.45 Uhr Firmenlauf-Warmup vor der Arena Trier

20.00 Uhr Start zum 9. Bitburger 0,0%-Firmenlauf in Trier (ca. 5,3 km)

21.00 Uhr Siegerehrungen 9. Bitburger 0,0%-Firmenlauf

Die Startunterlagen für Gruppen von bis zu fünf Teilnehmern liegen zu folgenden Zeiten

in der Geschäftsstelle des Vereins Silvesterlauf Trier in der Maarstraße 6, 54292 Trier, zur

Abholung bereit (alle nicht abgeholten Startnummern werden am 17. Mai im Außenbereich

der Arena Trier bereitgehalten):

11. und 16. Mai: jeweils zwischen 10 und 13 Uhr

12. und 15. Mai: zwischen 16 und 18 Uhr