Barrierefreies Angebot: E-Bike-Tour rund um Konz auch mit Rollstuhl möglich

KONZ. Eine kleine E-Bike Tour an der Saar in der Region um Konz – mit kurzem Halt am Kloster Karthaus oder am Freilichtmuseum Roscheid. Dies ist nun auch für gehbehinderte Menschen im Rollstuhl möglich.

Die Stadt Konz stellt in Zusammenarbeit mit der Saar-Obermosel-Touristik und der Lebenshilfe in Konz ein neues Angebot zur Verfügung: ein Rollstuhlfahrrad mit Elektromotor. Das E-Bike wird zu zweit genutzt, wobei der Rollstuhlfahrer vorne sitzt. Dieser vordere Teil kann auch abgekoppelt und zur Fortbewegung als Rollstuhl genutzt werden, zum Beispiel bei einer Rast oder Besichtigung. Einen dafür geeigneten barrierefreien Rundweg gibt es bereits seit dem vergangenen Jahr am Kloster Karthaus. Und auch im Roscheider Hof sind einige Bereiche für Rollstuhlfahrer zugänglich.

„Mit dem neuen Angebot führen wir den Inklusionsgedanken noch einmal ein Stück weiter“, betont Bürgermeister Joachim Weber. Und Stefanie Koch von der Saar-Obermosel Touristik ergänzt: „Jeder kann so in den Genuss einer Radtour kommen und die Landschaft aus einer anderen Perspektive erleben.“

Die Vermietung des Rollstuhlfahrrads ist kostenlos und erfolgt über die Lebenshilfe Trier-Saarburg e.V. in Konz. Kontakt: 06501/92-749 oder info@lebenshilfe-trier-saarburg.de. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr, Montag bis Donnerstag 13.00 bis 16.00 Uhr.

Am Wochenende und an Feiertagen ist zwar keine Buchung, aber die Abholung und Rückgabe möglich. Jeder Mitfahrer muss einen eigenen Fahrradhelm tragen, die Rückgabe erfolgt am selben Tag. Das Fahrrad kann mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass und einer Kaution von 150 Euro ausgeliehen werden. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Konz)