Bundespolizei Trier: Tödliche Gefahr – Mann nutzt Güterzug als “Mitfahrgelegenheit” !

BOPPARD. Am vergangenen Samstag, 6. Mai, hatte sich eine männliche Person einen Güterzug als “Mitfahrgelegenheit” ausgesucht. Dies teilte die Bundespolizei Trier am Montag mit.

Der bisher unbekannte Mann befand sich laut Zeugenaussagen zwischen zwei Wagen eines fahrenden Güterzuges auf der Strecke Boppard – Rhens. Nachdem der Zug außerplanmäßig auf freier Strecke, Höhe Boppard, anhielt, flüchtete der Mann in Richtung Boppard. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Durch den Vorfall kam es zu einer 30-minütigen Streckensperrung sowie erheblichen Zugverspätungen.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor den Gefahren, die bei der unberechtigten Mitfahrt auf oder an Zügen drohen. Diese leichtsinnigen Aktionen sind lebensgefährlich! Tödliche Gefahren gehen dabei nicht nur vom Zugverkehr an sich, sondern auch von Betriebsanlagen, wie z. B. stromführenden Teilen, aus.

(Quelle: Polizei)