Übler Crash auf Bundesstraße: Motorrad in mehrere Teile zerrissen – Fahrer schwerverletzt

AHRBRÜCK. Am gestrigen Donnerstag, 4.5.2023, gegen 21.20 Uhr, befuhr eine Gruppe von vier Motorrädern die B257 von Ahrbrück kommend in Fahrtrichtung Altenahr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve ein 26-jähriger Motorradfahrer, der in der Gruppe an zweiter Stelle fuhr, mit seinem Motorrad nach links über seine Fahrspur hinaus und kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit einem entgegenkommenden PKW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Motorrad in mehrere Fahrzeugteile gerissen.

Der Motorradfahrer zog sich durch das Unfallgeschehen schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zufällig vorbeikommende Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Altenahr, die auf dem Rückweg von einem Maschinistelehrgang waren, waren wenige Sekunden nach Alarmierung am Einsatzort und trafen erste Maßnamen.

Die beiden nicht mehr fahrbereiten verkehrsunfallbeteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die B257 musste für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Neben der Polizei Adenau waren zudem zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Feuerwehren aus Ahrbrück und Altenahr im Einsatz. (Quelle: Polizeiinspektion Adenau, Freiwillige Feuerwehr Altenahr via Facebook)