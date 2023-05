Einladung zum Verweilen: Neue Konzer Saarterrassen eröffnet

KONZ. Der Bauzaun ist weg. Ab sofort können Bürgerinnen und Bürger die neuen Saarterrassen am Konzer Saarufer nutzen: die Neugestaltung des Bereichs ist abgeschlossen. Auf den als Terrassen angelegten Sitzstufen lässt sich bei gutem Wetter perfekt die Sonne genießen.

„Die Neugestaltung des Saarufers wertet den Ortseingang der Stadt optisch auf und lässt ihn moderner wirken“, sagt Bürgermeister Joachim Weber bei der offiziellen Eröffnung. „Einheimische, Radfahrer und Touristen haben hier jetzt nicht nur mehr Platz, um Pause zu machen und dabei die schöne Saar zu genießen.

Auch der Fahrradweg wurde ausgebaut – zunächst im vorderen Bereich an der Brücke. In der zweiten Jahreshälfte wird der LBM voraussichtlich mit dem Ausbau der restlichen Saarstraße beginnen.“

In den kommenden Wochen wird sich auch das neu gepflanzte Grün an den Saarterrassen entwickeln. Damit erhöht sich die Aufenthaltsqualität noch mehr. Es wurde Gras gesät, sowie Stauden, Büsche und Bäume gepflanzt.

Während der Bauarbeiten hatte sich herausgestellt, dass die ortsprägende Trauerweide, die eigentlich erhalten werden sollte, gefällt werden muss. Die Wurzeln waren in den vergangenen Jahrzehnten – statt in die Tiefe – in die Breite gewachsen. Dies hatte dem Baum gesundheitlich bereits zugesetzt. Nachdem Sachkundige der Trauerweide keine lange Lebensdauer mehr vorausgesagt hatten, entschied die Stadt schweren Herzens, den alten Baum zu fällen. Die richtige Entscheidung: denn die Folgen einer Pilzerkrankung waren nach der Fällung im Holz sichtbar.

Die Stadt ließ die Wurzeln der alten Weide entfernen, um so einem neuen Baum an der Stelle mehr Platz für das Wurzelwachstum zu geben. Bei diesem neu gepflanzten Baum handelt es sich um einen japanischen Schnurbaum. Er gilt als besonders hitzebeständig und klimaresistent. Die Art wächst bis zu 40 Zentimeter im Jahr, wird 15 bis 20 Meter hoch und hat eine breite Krone. Zudem bietet sie Insekten viel Nahrung.