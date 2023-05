Vulkaneifel: Unfassbare Umwelt-Sauerei – Mann verbrennt Keinkraftrad in Steinbruch

WALSDORF. So kann man sein Fahrzeug auch entsorgen: Am 30.4.2023 wurde im Bereich des Steinbruchs in Walsdorf ein vollständig verbranntes Zweirad, ein sogenanntes Kleinkraftrad, gefunden.

Durch die eintreffenden Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Daun konnte anhand der Fahrgestellnummer sehr schnell der letzte Besitzer und Halter des Fahrzeuges festgestellt werden.

Da sich Anzeichen auf eine illegale Entsorgung ergaben, wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den letzten Besitzer des Fahrzeuges, einen 37-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Gerolstein, eingeleitet. (Quelle: Polizeiinspektion Daun)