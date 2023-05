Sport-Aktionstag: Gerolsteiner Schulen und Westeifel Werke bilden Netzwerk

GEROLSTEIN. Am Westeifel Werke-Standort in Gerolstein fand kürzlich ein Aktionstag mit verschiedenen Sportaktivitäten statt. Teilnehmer des Aktionstages waren insgesamt neun Schüler und drei Lehrkräfte des Hubertus-Rader-Förderzentrums aus Gerolstein sowie der Grund- und Realschule plus Gerolstein. Gemeinsam mit fünf betreuten Mitarbeitern der Westeifel Werke standen an diesem Tag Bogenschießen, Boccia sowie das Klettern an der Kletterwand auf dem Programm.

Unter Anleitung der sportlichen Fachkräfte der Westeifel Werke durchliefen die Schüler und betreuten Mitarbeiter gemeinsam in drei Gruppen abwechselnd alle drei Sport-Stationen. Bei diesem Aktionstag standen neben dem Spaß am Sport vor allem der Kontakt zwischen den Schülern und Menschen mit Behinderung sowie der Abbau von Berührungsängsten im Vordergrund. Dabei wurde schnell klar: Sport verbindet und lässt neue Freundschaften entstehen! Auch in den nächsten Wochen werden die Schüler in regelmäßigen Abständen für sportliche Aktivitäten zu Gast bei den Westeifel Werken sein.

Die Gerolsteiner Schulen und die Westeifel Werke möchten zukünftig enger zusammenarbeiten und sich durch vergleichbare Aktionen mehr vernetzen. Zum erweiterten Kreis der dafür gebildeten Arbeitsgemeinschaft gehören neben dem Hubertus-Rader-Förderzentrum und der Grund- und Realschule plus auch die BBS Vulkaneifel, das Sankt-Matthias-Gymnasium sowie die Grundschule an der Waldstraße.

Eine vergleichbare Kooperation existiert bereits mit dem Thomas-Morus-Gymnasium in Daun. Schüler der „Dauner Gruppe“ besuchen schon seit fast 40 Jahren alle 14 Tage die Westeifel Werke in Gerolstein. Nach dreijähriger Corona-Unterbrechung ist auch dieses integrative Langzeitprojekt Ende März wieder angelaufen. (Quelle: Gemeinnützige Westeifel Werke GmbH)