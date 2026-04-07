++ Saarland: Die 12-jährige Liah T. wird vermisst ++

SAARLOUIS. Seit Montagmittag, den 6.4.2026, ist die 12-jährige Liah Thiel aus Saarlouis von zu Hause abgängig und seither hat die Familie keinen Kontakt mehr zu dieser gehabt.

Das Mädchen ist ca. 160 bis 165 cm groß und hat eine schlanke Statur. Sie hat blonde, schulterlange Haare. Sie ist mit einem schwarzen Oberteil und schwarzer Leggings bekleidet.

Hinweise zu Liah oder ihrem Aufenthaltsort bitte an die Polizeiinspektion Saarlouis unter der Telefonnummer 06831/9010. (Quelle: Polizeiinspektion Saarlouis)