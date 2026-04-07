Saarland: Vier Menschen bei Brand gerettet — Einsatzkräfte gehen unter Atemschutz vor

Rauch, Flammen und ein eigentlich leerstehendes Haus: In Saarbrücken rettet die Feuerwehr vier Menschen. Was ist geschehen?

SAARBRÜCKEN. Bei einem Brand in einem leerstehenden Gebäude in Saarbrücken hat die Feuerwehr vier Menschen gerettet. Eine Person erlitt Verbrennungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die übrigen Betroffenen wurden vor Ort versorgt, mussten jedoch nicht weiter behandelt werden. Das Feuer war den Angaben zufolge gegen 5.00 Uhr im Erdgeschoss des ehemaligen Fabrikgebäudes am Römerkastell ausgebrochen. Mehrere Anrufer meldeten offenen Flammenschlag. Passanten hatten Personen in dem eigentlich leerstehenden Objekt gesehen.

Feuerwehrkräfte gingen unter Atemschutz in das Gebäude, um Menschen zu suchen. Gleichzeitig verhinderten Einsatzkräfte von außen ein Übergreifen der Flammen auf weitere Geschosse.

Der Brand konnte nach Angaben der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund des schlechten Zustands des Gebäudes gestalteten sich die Nachlöscharbeiten jedoch schwierig und dauerten länger an. (Quelle: dpa)