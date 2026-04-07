IG BAU Saar-Trier ruft zu Betriebsratswahlen auf — „Sprachrohr gegenüber der Chef-Etage“

TRIER. Noch bis Ende Mai laufen die Betriebsratswahlen. Möglich sind die in allen Firmen in Trier, in denen fünf oder mehr Beschäftigte arbeiten. Dabei zählen Vollzeit- und Teilzeitkräfte genauso wie Azubis und Mini-Jobber. Darauf hat die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) hingewiesen.

Von der Industrie über das Handwerk bis zur Dienstleistung: In Trier gibt es rund 4.350 Unternehmen mit 70.000 Beschäftigten. In rund 43 Prozent der Firmen kann in Trier ein Betriebsrat gewählt werden, so die IG BAU Saar-Trier. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf Zahlen der Arbeitsagentur.

„Gerade Handwerker in Trier sollten ihre Chance, einen Betriebsrat zu wählen, besser nutzen: in Bauunternehmen genauso wie bei Dachdecker- oder Malerbetrieben. Da ist nämlich noch viel Luft nach oben, wenn es um die Interessenvertretung der Beschäftigten gegenüber dem Chef geht“, sagt Ute Langenbahn von der IG BAU Saar-Trier.

Aber auch in der Gebäudereinigung sei ein Betriebsrat wichtig: „Immer wieder gibt es gerade in der Reinigungsbranche in der Region Ärger um Dienstpläne, um Urlaub und um fehlende Zulagen für die Arbeit an Sonn- und Feiertagen. Vor allem aber auch, wenn der faire Tariflohn nicht gezahlt wird. In solchen Fällen ist der Betriebsrat ein wichtiges Sprachrohr gegenüber der Chef-Etage“, sagt Ute Langenbahn.

Für die Bezirksvorsitzende der IG BAU Saar-Trier ist der Betriebsrat ein „wichtiges Instrument, um Konflikte hinterm Werkstor zu lösen“. Vor allem auch dann, wenn es um Arbeitsplätze gehe: „Wenn Jobs wackeln, setzt der Betriebsrat alles daran, Kündigungen zu vermeiden. Auch Azubis können sich auf den Betriebsrat verlassen, wenn es bei der Ausbildung hakt“, so Langenbahn. Außerdem kümmere sich ein Betriebsrat um die Fortbildung am Arbeitsplatz.

Mit einem Betriebsrat im Unternehmen laufe es deutlich besser, so die IG BAU Saar-Trier. „Es ist wie mit der Superzahl beim Lotto: Mit einem Betriebsrat hat man einfach bessere Chancen, mehr für sich herauszuholen“, macht Ute Langenbahn deutlich.

Wer in Trier auf dem Bau, in der Gebäudereinigung, im Garten- und Landschaftsbau, in der Forst- oder Landwirtschaft arbeitet, kann sich bei Fragen rund um den Betriebsrat an die IG BAU Saar-Trier wenden. Die Gewerkschaft unterstützt Beschäftigte, die in ihrer Firma einen Betriebsrat wählen oder neu gründen wollen: 06 81 – 92 56 30 oder [email protected]. (Quelle: IG BAU Saar-Trier)