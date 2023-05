Polizeipräsidium Trier: Vier verdiente Beamte in den Ruhestand verabschiedet

TRIER. Am 26. April 2023 verabschiedete die Leiterin des Polizeipräsidiums Trier, Anja Rakowski, vier Polizeibeamte in den Ruhestand.

In einer kleinen Feierstunde gemeinsam mit den jeweiligen Vorgesetzten und der Personalvertretung überreichte Rakowski Polizeihauptkommissar Volker Theisen, Kriminalhauptkommissar Michael Klar, Polizeihauptkommissar Hans-Jürgen Mayer und Polizeihauptkommissar Georg Schiefer ihre Urkunden und entließ die Beamten mit den besten Wünschen in den neuen Lebensabschnitt.

PHK Georg Schiefer trat im August 1982 in den Polizeidienst des Landes Rheinland-Pfalz ein und war bis 1989 in der Bereitschaftspolizei eingesetzt. Im April 89 wechselte er in die damalige Schutzpolizeiinspektion Bendorf bei der KV Mayen. Von 1998 bis 2002 absolvierte Schiefer die Fachoberschule und Landespolizeischule und verrichtete anschließend wieder von April bis Oktober 2002 Dienst bei der PI Bendorf, bevor er im Oktober ins Polizeipräsidium Trier zur PI Daun wechselte. Dort wurde er zunächst als Abwesenheitsvertreter eines Dienstgruppenleiters im Wechselschichtdienst und seit 2016, bis zu seiner Pensionierung, als Dienstgruppenleiter eingesetzt.

PHK Hans-Jürgen Mayer begann im August 1982 seinen Dienst bei der Polizei RLP in der Bereitschafspolizei Wittlich-Wengerohr. Zwischen 1984 und 1989 war er sowohl in der Bereitschaftspolizei in Wittlich als auch in Enkenbach-Alsenborn tätig, bevor er 1989 zur Polizeiautobahnstation Heidesheim versetzt wurde. 1994 Wechselte Mayer zur PI Bad Kreuznach und besuchte von 1995 bis 1998 die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (FHöV) in Büchenbeuren und verrichtete anschließend erneut Dienst bei der PASt Heidesheim. 1998 folgte der Wechsel ins Polizeipräsidium Trier, wo er bis November 1999 bei der PI Trier und anschließend, bis 2011 bei der PI Bitburg eingesetzt wurde. Von 2015 bis 2022 war PHK Mayer Dienstgruppenleiter bei der PASt Schweich. Seit September 2022 bis zu seiner Pensionierung war er als Sachbearbeiter bei der Ermittlungsgruppe Migration in Bitburg tätig.

KHK Michael Klar trat 1987 in den Polizeidienst ein. Zuvor absolvierte er eine Ausbildung zum Elektroinstallateur und geprüftem Industriemeister und war anschließend von 1980 bis 1987 Soldat auf Zeit. Von 1987 bis 1990 gehörte Klar der Bereitschaftspolizei in Wittlich-Wengerohr an. Nach dem Anschluss an der Landespolizeischule wurde er bei der damaligen Schutzpolizeiinspektion Bernkastel eingesetzt und war anschließend von 1990-2004 angehöriger der Bereitschaftspolizei in verschiedenen Hundertschaften in Mainz und Wittlich-Wengerohr. Im April 2004 wechselte Klar ins Polizeipräsidium Trier zur dortigen Kriminaldirektion, wo er bis 2005 im Kriminaldauerdienst im Wechselschichtdienst tätig war. Seit Mai 2005 ist Michael Klar im Kommissariat 7 bzw. K 17 beschäftigt und seit 2008 Abwesenheitsvertreter des Kommissariatsleiters.

PHK Volker Theisen begann im August 1980 bei der Bereitschaftspolizei seinen Dienst. Im März 1983 war er angehöriger der Vollzugspolizei im damaligen Polizeipräsidium Ludwigshafen. Von 1983 bis 1987 verrichtete Theisen seinen Dienst bei der Bereitschaftspolizei in der 8., 9. und 10. Hundertschaft bis er 1987 ins Polizeipräsidium Mainz zur damaligen SPI 4 wechselte. Im August 1990 wurde er zur PASt Heidesheim versetzt. 2006 folgte der Wechsel ins Polizeipräsidium Trier, wo Theisen zunächst bei der PI Daun und anschließend bei der PASt Schweich eingesetzt wurde. Seit 2018 war Theisen bei den Zentralen Verkehrsdiensten in Wittlich-Wengerohr tätig. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)