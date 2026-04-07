Tödliche Schüsse auf Polizisten: Freispruch, Wut, Drohungen – jetzt meldet sich der Richterbund zu Wort!

SAARBRÜCKEN. Das Urteil nach der tödlichen Schussabgabe auf einen Polizisten in Völklingen sorgt im Saarland weiter für heftige Diskussionen. Nach massiver Kritik und offenbar sogar strafbaren Drohungen gegen beteiligte Richter hat sich nun der Saarländische Richterbund deutlich zu Wort gemeldet.

Richterbund zieht klare Grenze bei Kritik am Urteil

Der Saarländische Richterbund betont, dass Gerichtsurteile in einer freiheitlichen Demokratie selbstverständlich hinterfragt, kritisiert und auch scharf kommentiert werden dürften. Eine klare Grenze sei jedoch überschritten, wenn Kritik in strafbare Drohungen gegen Richter umschlage.

Solche Drohungen gegenüber den am Urteil des Landgerichts Saarbrücken beteiligten Richterpersonen verurteile man in schärfster Form, erklärte der Richterbund.

Viele Reaktionen beruhen laut Richterbund auf Missverständnis

Nach Einschätzung des Richterbundes beruhen viele unzufriedene Reaktionen auf ein grundlegendes Missverständnis. In einem Strafprozess gehe es um die Schuld eines Angeklagten im Sinne des Strafgesetzbuches – nicht um eine moralische Schuld.

Zudem habe ein Strafprozess nicht die Aufgabe, Opfern Genugtuung zu verschaffen oder bei der Bewältigung von Trauer zu helfen. Mehr Saarland-News

Landgericht sprach Angeklagten wegen Schuldunfähigkeit frei

Das Landgericht Saarbrücken hatte den 19 Jahre alten Angeklagten von den Tötungsvorwürfen freigesprochen, weil er nach Gerichtsauffassung aufgrund einer Schizophrenie-Erkrankung im strafrechtlichen Sinn schuldunfähig war.

Gleichzeitig ordnete das Gericht die dauerhafte Unterbringung des jungen Mannes in einer psychiatrischen Klinik für Straftäter an. Der Angeklagte sei laut Richterbund im Prozess zwar zweifelsfrei überführt worden, habe aber strafrechtlich ohne Schuld gehandelt.

Merkmale für Mord sah die Kammer bei der Tat nicht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Tödliche Tat hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst

Die Tat hatte im August 2025 bundesweit für Entsetzen gesorgt. Nach einem Tankstellenüberfall in Völklingen soll der 19-Jährige auf der Flucht einem Polizeianwärter die Dienstwaffe entrissen und einen 34 Jahre alten Polizeioberkommissar mit Schüssen tödlich verletzt haben.

Wegen des Überfalls auf die Tankstelle wurde der junge Mann wegen besonders schweren Raubes schuldig gesprochen. Nach Gerichtsangaben handelte er dabei im Zustand verminderter Schuldfähigkeit. Von einer Jugendstrafe sah das Gericht jedoch ab.

Innenminister Jost mahnt Respekt vor Gerichtsentscheidungen an

Der saarländische Innenminister Reinhold Jost erklärte nach dem Urteil, Entscheidungen unabhängiger Gerichte seien zu respektieren. Gleichzeitig stehe außer Frage, dass es sich um ein schweres Gewaltverbrechen handele, das alle tief erschüttert habe.

Zwischen Rechtsstaat und Emotionen

Der Fall zeigt, wie stark juristische Entscheidungen und gesellschaftliches Empfinden auseinanderfallen können. Gerade bei Taten mit tödlichem Ausgang ist die öffentliche Reaktion oft von Trauer, Wut und Unverständnis geprägt. Der Richterbund macht nun deutlich, dass Kritik zulässig ist – Drohungen gegen Richter jedoch nicht.