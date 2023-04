Letzter Saisonspieltag für Gladiators – “Legende” Jermaine Buckner erhält besondere Ehrung

TRIER. Die reguläre Saison der 2. Basketball Bundesliga startet am Samstag (Tip-Off: 19:30 Uhr) in ihren letzten Spieltag. Für die Gladiators Trier steht zum Saisonabschluss ein Heimspiel gegen die Nürnberg Falcons auf dem Programm, in dem beide Teams weder um den Klassenerhalt noch die Qualifikation zu den Playoffs, sehr wohl jedoch um einen positiven Abschluss dieser Spielzeit kämpfen.

Nürnberg steht mit 15 Siegen aus den bisherigen 33 Saisonspielen auf Platz 12 und somit einen Sieg vor den Gladiatoren auf Rang 13.

„Ich erwarte, dass unsere Jungs viel Energie und Entschlossenheit mitbringen. Aufgrund der Verletzungen, die wir in den letzten Monaten zu beklagen hatten, werden wir wieder mit wenigen Spielern antreten. Das ändert aber nichts an den Erwartungen an unsere Einsatzbereitschaft. Wer auch immer in der Lage ist zu spielen muss mit Herz und Leidenschaft dabei sein. Wir wollen die Saison auf die richtige Weise abschließen. Auf die Trierer Art!“, sagt Headcoach Jermaine Bucknor vor dem Aufeinandertreffen mit den Nürnberg Falcons am Samstag.

Nicht nur die sportliche Herausforderung gegen die Falcons wartet am Samstag auf Jermaine Bucknor. Um seine Verdienste für den Trierer Basketball gebührend wertzuschätzen, wird der Vereinsikone eine ganz besondere Ehre zuteil. Nicht nur, dass seine letzte Rückennummer 32 „retired“ und somit zukünftig nicht mehr vergeben wird, auch auf dem neu geschaffenen Walk of Fame des Trierer Basketballs wird der Kanadier mit seinem Trikot verewigt. „Mit dem Walk of Fame möchten wir bestimmten Spielern aus der Trierer Basketballgeschichte einen besonderen Platz in der Arena geben und ihnen damit unseren Tribut zollen. Neben Jermaines Trikot mit der Nummer 32 wird dort auch die bisher einzige zurückgezogene Nummer im Trierer Basketball verewigt – die Nummer 7 von James Marsh“, sagt Geschäftsführer Andre Ewertz.

Im Jahre 2012 wechselte Jermaine Bucknor innerhalb der ersten Basketball Bundesliga aus Würzburg nach Trier. Bis 2015 gehörte „Buck“ zu den Leistungsträgern der TBB-Teams, wechselte dann von der Mosel nach Belgien und Argentinien. Bereits 2017 kehrte er jedoch zurück und schloss sich den Gladiators Trier in der BARMER 2. Basketball Bundesliga an. Bis zum Jahr 2021, als ihn eine schwerwiegende Verletzung zu seinem Karriereende zwang, lief Bucknor im Trikot der Gladiatoren auf. Auch nach seiner aktiven Spielerkarriere blieb der 39-jährige Kanadier ein wichtiger Teil des Trierer Profibasketballs, hospitierte erst beim damaligen Headcoach Marco van den Berg und blieb auch in dieser Saison als Assistent von Pascal Heinrichs an der Seitenlinie der Gladiatoren. Anfang März übernahm er dann die Headcoach-Position der Gladiators Trier. Nach dem Ende der Saison 2022/23 läuft der Vertrag mit der Vereinsikone aus. Aktuell steht noch nicht fest, ob Bucknor ein Teil des neuen Trainerteams wird.

„Jermaine ist jetzt schon eine Legende des Trierer Basketballs. Auch wenn Buck’s Zukunft bei den Gladiatoren noch nicht abschließend geklärt ist, wollen wir uns für alles bedanken, was er in den vergangenen Jahren für den Verein getan hat – auch weit über das sportliche hinaus. Ob als Spieler oder als Trainer war Buck immer jemand, der alles für den Club gegeben hat. Er hat absoluten Legendenstatus und hat viel zur Trierer Basketballgeschichte beigetragen. Daher möchten wir den letzten Spieltag der Saison nutzen um Jermaine eine ganz besondere Ehre zuteil werden zu lassen“, sagt Geschäftsführer Achim Schmitz.

„Da wir aufgrund der Corona-Pandemie keine Möglichkeit hatten Buck als Spieler gebührend zu verabschieden, möchten wir uns am letzten Spieltag dieser Saison bei ihm für all die schönen Momente und Erinnerung der letzten Jahre bedanken und seinem Status im Verein gerecht werden. Dazu werden wir die Trikotnummer 32, die er bei seinem ersten Engagement in Trier und in seinem letzten Spiel als Spieler der Gladiatoren trug, zurückziehen und in Zukunft nicht mehr vergeben. Ebenfalls erhält Jermaine ein Trikot auf dem neuen Walk of Fame des Trierer Basketballs auf dem Parkett der Arena Trier. Damit möchten wir ihm nochmals danken und zeigen, dass er für immer ein Teil der Trierer Basketballgeschichte sein wird“, so Andre Ewertz.

„Ich fühle mich wirklich geehrt, ein so wunderbares Geschenk von unserem Verein und unseren Fans zu erhalten. Das Zurückziehen meiner Nummer ist nichts, was ich für selbstverständlich nehme. Als Sportler habe ich so viel Zeit und Energie darauf verwendet, alles zu tun, was nötig war, um in diesem Moment zu gewinnen. Ich bin mir oft nicht bewusst, welchen Einfluss ich auf die Basketballgemeinschaft hier in Trier hatte. Ich habe jeden Moment geliebt, in dem ich ein Trierer Trikot getragen habe. Ich bin durch viele Höhen und Tiefen gegangen, aber das waren alles unglaubliche Lern- und Wachstumserfahrungen. Im Laufe der Jahre konnten wir viele wunderbare Erinnerungen in der Arena schaffen. Ich danke dem Verein, der Fangemeinde und vor allem meiner Familie in nah und fern für all die Unterstützung während meiner Spielerkarriere. Ich hoffe, dass Basketball-Trier die Nummer 32 immer als einen Kämpfer in Erinnerung behalten wird, der das Spiel liebte und der seine Stadt mit Stolz repräsentierte! Ich hoffe, dass dies etwas ist, auf das meine Kinder stolz sein können. Ich hoffe, dass ich durch meinen Spielstil und mein Engagement für den Trierer Basketball einige der nächsten Generation junger Trierer Basketballer inspirieren konnte“, sagt Jermaine Bucknor.

Ebenfalls können die Gladiators alle Fans nach Spielende endlich wieder zur Fanparty in der RheinLand Versicherungen business lounge der Arena Trier einladen. Bei Freigetränken, einer Autogrammstunde mit den Profis und guter Musik sind alle Fans in der Arena zu einem geselligen Saisonausklang eingeladen. Für den Einlass zur Fanparty wird lediglich eine gültige Tages- oder Dauerkarte benötigt. Tickets für das letzte Saisonspiel in der Arena Trier sind über die Geschäftsstelle, den Online-Ticketshop und den Kartenvorverkauf Trier erhältlich.