Saarland: Finne dreht auf Parkplatz durch – Messermann beschädigt mehrere Autos

SAARBRÜCKEN-DUDWEILER. Wie die Polizei in Saarbrücken mitteilt, gingen am heutigen Morgen gegen 09.35 Uhr mehrere Notrufe ein, dass ein mit einem Messer bewaffneter Mann, auf dem Parkplatz des Globus in Dudweiler herumlaufen und Fahrzeuge beschädigen würde.

Die kurz nach den Notrufen eintreffenden Polizeibeamten konnten den Mann sehr schnell feststellen und auch festnehmen. Es handelte sich dabei um einen 43-jährigen Finnen auf der Durchreise, der als “Rucksacktourist” aus Spanien kommend, per Anhalter weiter nach Finnland wollte. Der Mann war erheblich alkoholisiert und wies auch deutliche, psychische Auffälligkeiten auf.

Aus diesem Grund wurde – nach Rücksprache mit der Unterbringungsbehörde – eine amtliche Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Allerdings musste er – auf Grund der Alkoholintoxikation – zunächst in einem “normalen” Krankenhaus behandelt werden.

Auf dem Parkplatz des Globus Dudweiler hatte der Finne – nach bisherigen Ermittlungen – insgesamt 3 Pkw durch Stiche mit dem Messer in die Fahrzeugdächer und Fußtritte gegen die Pkw beschädigt. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.