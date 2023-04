Trier: Diebstahl bei den SWT – drei Männer vor Gericht

TRIER. Am 25.4. beginnt am Amtsgericht Trier ein Strafprozess gegen drei Männer wegen Diebstahls.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt den drei Angeklagten aus Trier (zur Tatzeit 26, 38 und 53 Jahre alt) zur Last, in der Nacht vom 18.9. auf den 19.9.2022 vom Firmengelände der SWT am Grüneberg in Trier 150 ausgediente Wasseruhren im Wert von ca. 900,- Euro entwendet zu haben. Dabei sollen sie sich den Zutritt zu dem Gelände verschafft haben, indem sie den Zaun aufgeschnitten haben.

Der älteste der drei Angeklagten soll zudem im November 2022 in einer Kaufland-Filiale in Trier ein Nasenspray im Wert von 4,95 Euro gestohlen haben. (Quelle: Amtsgericht Trier)