Geschwindigkeitsmessung auf B50: Polizei Bitburg erwischt 11 Raser

BITBURG-MONENTAL. Am 30.3.2023 berichtete die Polizeiinspektion Bitburg über eine Geschwindigkeitskontrolle vom 29.3. auf der B50 in Fahrtrichtung Spangdahlem, auf Höhe des Wohngebietes “Auf dem Monental”. Damals musste eine Vielzahl von Verstößen festgestellt werden. In der Spitze wurde eine Geschwindigkeit von 144 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen.

Diese Geschwindigkeitsmessung wurde jetzt wiederholt. Vergleichbar gravierende Geschwindigkeitsverstöße konnten dieses Mal nicht festgestellt werden. Dennoch wurden erneut elf Verstöße im Verwarnungsgeldbereich festgestellt. Die maximal gemessene Geschwindigkeit betrugt 85 km/h.

Die Polizeiinspektion Bitburg wird die Überwachung der Geschwindigkeiten im Straßenverkehr weiterhin schwerpunktmäßig überwachen. Klares Ziel ist die Reduktion von Verkehrsunfällen sowie die Minderung der Verkehrsunfallfolgen. (Quelle: Polizeiinspektion Bitburg)