Vulkaneifel: “Es gab hier eine Explosion!” – Isolator brennt an Hochspannungsmast

GEROLSTEIN. “Es gab hier eine Explosion!”, “Hier brennt zwischen Gerolstein und Lissingen ein Hochspannungsmast!”, so lauteten die ersten Mitteilungen am polizeilichen Notruf in Daun am 14.4.2023, gegen 10.00 Uhr.

Umgehend wurden starke Kräfte der Feuerwehr Gerolstein und der Polizeiwache Gerolstein alarmiert und vor Ort entsandt.

Es konnte schnell festgestellt werden, dass es an einem Hochspannungsmast im Bereich der Straße “Auf den vier Morgen” in Gerolstein augenscheinlich zu einem Kurzschluss gekommen war, was zu einem Brand in einem in der Höhe hängenden Isolator geführt hatte. Durch Polizei und Feuerwehr wurde der Bereich zunächst weiträumig abgesperrt, eine Evakuierung war nicht erforderlich.

Mitarbeiter der Firma Westnetz waren sehr schnell vor Ort und konnten die Leitung stromlos stellen. Im Anschluss konnte der Brand schnell gelöscht werden. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Anwohner.

Die Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten der Polizeiwache Gerolstein ergaben, dass es sich um einen technischen Defekt handelte. (Quelle: Polizeiinspektion Daun)