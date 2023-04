Zwei Täter in die Flucht geschlagen: Mehrere Einbrüche in Luxemburg

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducyle meldet für den 13./14.4.2023 mehrere Einbrüche an verschiedenen Orten in Luxemburg.

Eine Bewohnerin der Munnereferstrooss in Frisingen hatte am Donnerstag, kurz nach 22.00 Uhr, beim Nachhausekommen drei Einbrecher in ihrer Wohnung überrascht. Hieraufhin liefen diese sogleich über den Garten weg und fuhren mit einem Fahrzeug in Richtung Aspelt davon.

In Itzig konnte gegen 22.20 Uhr ein Hausbewohner der rue de la Libération zwei Einbrecher in die Flucht schlagen, nachdem diese die Fensterläden am Haus bereits aufgehebelt hatten und anschließend versuchten, durch Aufhebeln eines Fensters ins Innere einzudringen.

Bei einem Einbruchsversuch blieb es in der Nacht auf Freitag in der rue des Vignes in Wormeldingen.

In der rue de Mamer in Bartringen wurde gestern gegen 13.45 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen und Schmuck und ein Mobiltelefon gestohlen. Einbrecher hatten sich durch Einschlagen eines Fensters gewaltsamen Zutritt ins Gebäudeinnere verschafft und sämtliche Räume durchwühlt.

In allen Fällen führten die Geschädigten Klage, je nach Gegebenheiten wurde eine Spurensicherung an den Tatorten durchgeführt und Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)