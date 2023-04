Abbiege-Crash bei Longuich: Radfahrerin von Pkw erfasst – Hubschrauber und Rettungswagen im Einsatz

LONGUICH. Am heutigen Dienstag, 11.04.2023, ereignete sich gegen 12.45 Uhr auf der L145 in Nähe der Moselbrücke in Longuich ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin.

Beide Verkehrsteilnehmer befuhren die Moselbrücke von Schweich in Richtung Kenn. Hinter der Brücke wollte die Fahrradfahrerin nach rechts in den Radweg einbiegen. Aufgrund von Unachtsamkeit fuhr die 35-jährige Pkw-Fahrerin auf die 53-jährige Fahrradfahrerin auf. Die Fahrradfahrerin wurde hierdurch leichtverletzt. Am Pkw und dem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Im Einsatz befand sich die Polizeiinspektion Schweich, ein Hubschrauber der ADAC Luftrettung und eine Rettungswagenbesatzung.