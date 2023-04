Betrunken auf Gleise geraten: Lichtzeichenanlage aus Bodenverankerung gerissen

RIEGELSBERG. Am heutigen Dienstag, 11.4., um 2.50 Uhr, ereignete sich in Riegelsberg in der Saarbrücker Straße ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher (männlich, 41 Jahre alt) befuhr mit seinem PKW die Saarbrücker Straße aus Richtung “Am Markt” kommend in Fahrtrichtung Altenkessel. Aufgrund alkoholischer Beeinflussung sowie nicht angepasster Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn auf die Straßenbahngleise ab und kollidierte ca. 150 Meter weiter mit einer Lichtzeichenanlage.

Durch die hohe Aufprallgeschwindigkeit kippte die Lichtzeichenanlage aus der Bodenverankerung heraus und fiel auf die Fahrbahn. Der PKW kam im Anschluss an den Aufprall auf der Fahrbahn in Unfallendstellung zum Stehen. Der PKW wurde stark beschädigt, dieser war nicht mehr fahrbereit.

Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 8000 Euro. Zur Höhe des Sachschadens an der Lichtzeichenanlage können noch keine Angaben gemacht werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)