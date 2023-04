Halbfinale im Rheinland-Pokal: FC Bitburg empfängt Regionalligist Rot-Weiß Koblenz

BITBURG. In der Südeifel grassiert das Pokalfieber: Nur noch ein Spiel trennt den sechstklassigen Fußball-Rheinlandligisten FC Bitburg vom Einzug ins Finale. In der Vorschlussrunde des Rheinlandpokals empfängt das Team von Trainer Fabian Ewertz am Mittwoch, 12. April, 19 Uhr, im heimischen Stadion Ost den zwei Klassen höher angesiedelten Regionalligisten Rot-Weiß Koblenz.

Die unter Profibedingungen arbeitenden Gäste vom Deutschen Eck sind zwar der klare Favorit, trotzdem gehen die Bitburger mit großem Selbstvertrauen in die Partie. In den jüngsten elf ungeschlagenen Pflichtspielen gewann der FCB aus der Bierstadt gleich zehn Mal. Zuletzt siegte das Team deutlich mit 5:1 bei Oberligaabsteiger FSV Salmrohr und belegt den zweiten Tabellenplatz in der Rheinlandliga.

Die Euphorie im Bitburger Lager ist groß: Die Fußballer sind derzeit das Thema Nummer eins in der Stadt und im Umland. 35 Jahre sind es her, da ging der Rheinlandpokal schon einmal an den FCB.

Bis zu 800 Zuschauer erwartet der Verein am Mittwoch. Tickets gibt es zum Preis von acht Euro an der Abendkasse, Ermäßigte zahlen fünf Euro. (Quelle: FC Bitburg 1919)