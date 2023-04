Luxemburg: Rettungswagen gerät auf Gegenspur – PKW in Graben geschleudert – ein Schwerverletzter

MERSCH. Gegen 17.00 Uhr am Ostersonntag wurde der Police Grand-Ducale in Binzrath, Mersch eine Kollision zwischen drei Fahrzeugen gemeldet.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Fahrer des Rettungsdienstes im Eildienst in einer Linkskurve die Kontrolle verloren hatte und auf die Gegenfahrbahn geraten war. Ein entgegenkommender Wagen, der von Mersch in Richtung Angelsberg unterwegs war, kollidierte mit dem Unfallverursacher trotz versuchtem Ausweichmanöver. Der Wagen wurde durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert.

Der Rettungsdienstwagen rutsche weiterhin auf der Gegenfahrbahn geradeaus und eine weitere Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug konnte nicht vermieden werden. Der Aufprall gegen die Fahrerseite des Fahrzeuges führte dazu, dass der Rettungswagen in den Straßengraben rutschte und das andere Auto gegen die Leitplanken geschleudert wurde.

In beiden entgegenkommenden Fahrzeugen befanden sich jeweils fünf Insassen. Eine Person wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Die Strecke wurde für die Dauer der Bergungs- und Räumungsarbeiten für den Verkehr gesperrt. Erst kurz vor 21.00 Uhr war die Straße wieder befahrbar. (Quelle: Police Grand-Ducale)