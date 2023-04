RLP: 82-Jährige läuft ihrem Hund nach und wird von PKW erfasst – schwerverletzt!

SPEYER. Am heutigen Karfreitag, gegen 10.00 Uhr, lief in der Hafenstraße in Speyer eine 82-jährige Frau ihrem nicht angeleinten Hund hinterher auf die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Hierbei wurde sie vom 60-jährigen Fahrer eines PKWs frontal erfasst.

Bei der Kollision erlitt die Frau schwere Kopfverletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber, der auf der Hafenstraße Höhe Heringsee landete, in ein Krankenhaus geflogen. Die Hafenstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme von 10.10 bis 13.25 Uhr zwischen Heringsee und Rheintorstraße voll gesperrt. Der Hund blieb unverletzt und lief nach Hause zur Wohnanschrift der verunfallten Frau. (Quelle: Polizeiinspektion Speyer)