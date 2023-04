Überfall in Luxemburg: Jugendlicher von Gruppe ausgeraubt

BELES. Der Polizei wurde gestern gegen 17.20 Uhr ein Jugendlicher in der route d’Esch in Beles gemeldet, der zuvor in der rue Aloyse Meyer von einer Gruppe Jugendlicher überfallen und seines Mobiltelefons beraubt worden war.

Gelegentlich der Überprüfungen trafen die Beamten nahe der Kapelle, wo sich der gewaltsame Diebstahl zugetragen hatte, eine Gruppe von neun jungen Personen an. Das gestohlene Handy wurde zu diesem Zeitpunkt nicht gefunden. Bei einem Jugendlichen wurden jedoch ein Klappmesser und eine geringe Menge Cannabis sichergestellt.

Gegen die Beteiligten, bei denen es sich um die Tatverdächtigen handelte, wurde Strafanzeige erstellt und das Messer und das Betäubungsmittel beschlagnahmt. (Quelle: Police Grand-Ducale)