Ruwer: 74-Jährige kracht mit 1,5 Promille in parkendes Auto

RUWER. Wie die Polizei in Schweich am Sonntagmittag mitteilt, befuhr heute gegen 14.30 Uhr eine 74-jährige Fordfahrerin die Rheinstraße in Ruwer in Richtung Kenn.

Hierbei kollidierte sie seitlich mit einem am Straßenrand abgestellten Seat, wodurch es zu einem Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro kam.

Nach Hinzuziehung der Polizei, konnte in der Atemluft der Fahrzeugführerin Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Da ein Alkoholtest einen Wert von 1,51 Promille ergab, musste ihr eine Blutprobe entnommen werden. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Verkehr, ihr Führerschein wurde einbehalten.