Die Karwoche kommt: Diese Gottesdienste gibt es im Trierer Dom zu Ostern

TRIER. Das Bistum Trier lädt in der Kar- und Osterwoche zu verschiedenen Gottesdiensten in den Hohen Dom zu Trier. Am Mittwoch, 5. April, findet um 10.00 Uhr die Chrisam-Messe statt. In dem Gottesdienst weiht Bischof Dr. Stephan Ackermann die Heiligen Öle, die im gesamten Bistum Trier bei der Spendung der Sakramente wie Taufe oder Krankensalbung verwendet werden. Im Anschluss an die Liturgie werden die Heiligen Öle an die Vertretungen aus den Pastoralen Räume und Dekanaten im Bistum Trier verteilt.

An Gründonnerstag, 6. April, wird um 19 Uhr die Messe vom letzten Abendmahl begangen, an Karfreitag, 7. April, um 15 Uhr die Feier vom Leiden und Sterben Jesu. Die Osternachtsfeier findet an Karsamstag, 8. April, um 21.30 Uhr statt. An den drei Kar-Tagen können Gläubige jeweils um 9 Uhr an der Laudes teilnehmen.

Am Ostersonntag, 9. April, wird Bischof Ackermann um 10 Uhr das Pontifikalamt feiern und um 18 Uhr der Pontifikalvesper vorstehen. An Ostermontag, 10. April, zelebriert Dompropst Weihbischof Jörg Michael Peters um 10 Uhr das Hochamt.

Während der Chrisammesse werden Fotos zur Presseberichterstattung sowie Filmaufnahmen für einen Film über den Trierer Dom im Auftrag des Domkapitels gemacht. Im Dom werden die Bereiche ausgewiesen, die möglicherweise von den Aufnahmen betroffen sind, so dass die Gottesdienstbesucher die Möglichkeit haben, ihren Sitzplatz entsprechend zu wählen. Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Gottesdienstbesucher werden auch entsprechende Hinweise an den Türen angebracht sein – um Beachtung wird gebeten. (Quelle: Bistum Trier)