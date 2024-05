SUV bei Carport-Brand zerstört – Solaranlage und Wärmepumpe stark beschädigt

EPPELBORN-HABACH. Am Samstagmorgen, 11.5.2024, kam es gegen 1.00 Uhr zu einem Brandgeschehen in Eppelborn. Ein dort befindlicher Carport mit darunter abgestelltem hochwertigem SUV wurde hierbei vollständig zerstört.

Ebenso wurden die auf dem Dach des Carports installierte Photovoltaikanlage, die in der Nähe befindliche Wärmepumpe sowie zwei Fenster des angrenzenden Wohngebäudes stark in Mitleidenschaft gezogen. Ein 69-jähriger Hausbewohner erlitt im Rahmen eines ersten Löschversuchs eine leichte Rauchgasintoxikation und wurde anschließend in ein nahe befindliches Krankenhaus verbracht.

Letztlich konnte der Brand durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Gesamtschaden wird vorerst auf 80.000 bis 100.000 Euro geschätzt, das angrenzende Haus ist jedoch weiterhin bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. (Quelle: Polizeiinspektion Neunkirchen)