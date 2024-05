Ob er eine Zigarette habe: Mann von Jugendlichen in Bahnhofsvorhalle verprügelt

ANDERNACH. Zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam es am Freitag, dem 1.05.2024, zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr. Hier gab der Geschädigte an, in der Bahnhofsvorhalle in Andernach gewesen zu sein. Dort wurde er von vier Jugendlichen angesprochen, ob er eine Zigarette habe.

Als der Geschädigte ihnen keine geben wollte, schlug einer der Jugendlichen unvermittelt auf seinen Kopf ein. Daraufhin ging er zu Boden. Dort traten und schlugen die vier Jugendlichen weiter auf ihn ein. Er sei kurz darauf bewusstlos geworden und irgendwann später wieder aufgewacht.

Wer genau was gemacht hat, konnte er nicht sagen. Entwendet wurde dem Geschädigten nichts. Da er selbst Alkohol konsumiert habe, sei er zu Fuß nach Hause gelaufen anstatt die Polizei zu kontaktieren. Er habe gedacht, man glaube ihm nicht. Zu Hause habe er dann erstmal geduscht, sich auf die Couch gelegt und zur Betäubung der Schmerzen noch mehr Alkohol konsumiert. Als er dann vors Haus ging, wurde eine Nachbarin auf seine Verletzungen aufmerksam und kontaktierte die Polizei. Erst dann wurde der Sachverhalt bekannt.

Nach Angaben des Geschädigten können die vier Beschuldigten wie folgt beschrieben werden:

– alle hätten einen südländischen Phänotyp

– maximal 14 Jahre alt

– einer habe lange Haare zu einem Zopf gebunden gehabt

– alle trugen einen Hoodie

Hinweise zu der Tat an die Polizei Andernach (Telefon: 02632/921-0). (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)