Luxemburg: Schlägerei vor Wirtschaft – Mann mit Messerstichen schwer verletzt

PETINGEN. Der Polizei wurde am Abend des 29.3.2023 gegen 22.00 Uhr eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor einer Wirtschaft auf der place du Marché in Petingen gemeldet. Am Tatort trafen die Polizeistreifen auf eine am Boden liegende Person mit Schnittverletzungen.

Unverzüglich wurden die Rettungskräfte angefordert und der schwerverletzte Mann bis zu deren Eintreffen von den Beamten erstversorgt. Anschließend wurde der Betroffene zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus transportiert.

Umgehend wurde eine Fahndung mit mehreren Polizeistreifen nach den tatverdächtigen Personen eingeleitet, die unter anderem mit einem Fahrzeug geflüchtet waren. Die Flucht des mit vier Personen besetzten Fahrzeuges, bei welcher der Fahrer keine Risiken scheute zu entkommen, endete schließlich in einer auf dem Boulevard Grande-Duchesse Charlotte in Esch/Alzette vorhandenen Baustelle. Bei der weiteren Flucht zu Fuß konnten die Tatverdächtigen schließlich von den Beamten gestellt werden.

Die in Kenntnis gesetzte Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahmen der vier mutmaßlichen Täter an, die am Morgen des 30.3. dem Untersuchungsrichter vorgeführt wurden. (Quelle: Police Grand-Ducale)