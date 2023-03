Großangelegte Alkohol-Kontrollen in Luxemburg: Über 1000 (!) Fahrer überprüft

LUXEMBURG. Vom 24.3. auf den 25.3.2023 hat die Police Grand-Ducale auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Alkoholkontrollen zwischen 23.00 und 3.30 Uhr in Luxemburg-Stadt in der Côte d’Eich, der rue de Bonnevoie und dem Boulevard Général S. Patton durchgeführt.

Dabei wurden 147 Fahrer einem Atemlufttest unterzogen. In neun Fällen war der Alkoholtest positiv und Protokoll bzw. gebührenpflichtige Verwarnungen wurden ausgestellt. In drei Fällen wurden die Führerscheine eingezogen.

Weitere angeordnete Alkoholkontrollen wurden zwischen 20.00 und 1.30 Uhr in Buderscheid (N12/N15), in Mertzig (RN21) sowie in Useldange (RN22) durchgeführt.

Insgesamt wurden 484 Fahrer einem Atemlufttest unterzogen.

In elf Fällen war der Alkoholtest positiv, weshalb auch hier entweder ein Protokoll oder eine gebührenpflichtige Verwarnung ausgestellt wurden. Vier Führerscheine wurden an Ort und Stelle eingezogen.

Auch in Esch/Alzette wurde zwischen 0.30 und03.30 Uhr eine dementsprechende Kontrolle auf der A4 in Richtung Esch/Alzette in Höhe des Kreisverkehrs Raemerich durchgeführt.

Dabei wurden 374 Fahrer kontrolliert. In 25 Fällen war der Alkoholtest positiv, weshalb die Fahrer protokolliert oder gebührenpflichtig verwarnt wurden. 14 Führerscheine wurden sofort eingezogen. (Quelle: dpa)