Messer-Überfall in Luxemburg: Jugendliche erbeuten Handys, Kopfhörer, Powerbank

LUXEMBURG. Kurz nach 20.35 Uhr wurde der Police Grand-Dcuale am gestrigen Freitag ein Diebstahl in Luxemburg-Kirchberg gemeldet. Dabei hatten drei Jugendliche zwei andere Jugendliche unter Vorzeigen eines Messers an der Straßenbahnhaltestelle in Höhe des Kreisverkehrs Serra dazu aufgefordert, ihnen die Mobiltelefone, sowie Kopfhörer und eine Powerbank zu übergeben.

Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Kino. Eine Fahndung verlief ergebnislos. Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)