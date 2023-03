Luxemburg: Mehrere Supermarkt-Filialen beklaut – Ladendiebe auf frischer Tat festgenommen

BETTEMBURG. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde sie gestern Nachmittag über zwei Ladendiebe in einem Supermarkt in Bettemburg in Kenntnis gesetzt.

Einer der Männer war noch im Geschäft vom Sicherheitspersonal gestellt worden, während die Polizei den zweiten Mann in seinem Wagen auf dem Parkplatz stellte.

Beide Männer hatten an diesem Tag bereits in anderen Filialen in Echternach, Bartringen, Schifflingen, Esch/Lallingen und Esch/Brill Alkoholikas gestohlen, beziehungsweise versucht zu stehlen.

Insgesamt belief der Gesamtwert des Diebesgutes sich auf mindestens 800 €.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Tatverdächtigen festgenommen und heute Morgen der Untersuchungsrichterin vorgeführt, welche Untersuchungshaft gegen die Männer erließ.

Diese wurden anschließend an die Strafvollzugsanstalt nach Sanem übermittelt.

Zudem wurden deren Fahrzeug und deren Mobiltelefone beschlagnahmt.

(Quelle: Police Grand-Ducale)