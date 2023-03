Trier: Warnstreiks am Mittwoch und Donnerstag in städtischen Kitas

TRIER. Die Gewerkschaft Verdi hat diese Woche erneut zum Warnstreik aufgerufen. Wie die Stadt Trier am Montagnachmittag mitteilt, wirkt sich dies auch auf den Betrieb in den städtischen Kindertagesstätten sowohl am Mittwoch, 22. als auch am Donnerstag, 23. März, aus.

So bleibt die Kita Estricher Weg an beiden Tagen geschlossen. Die Kita im Freschfeld bleibt am 22. März zu. In den restlichen Einrichtungen gibt es teils verkürzte Öffnungszeiten und Notbetreuung. Die Eltern wurden entsprechend informiert.