Viele Kitas bleiben zu: Landesweiter Warnstreik am Donnerstag geplant

MAINZ/TRIER. Die Gewerkschaft GEW hat für Donnerstag zu einem landesweiten Kita-Warnstreik in Rheinland-Pfalz aufgerufen.

Bei einer Kundgebung in Kirchheimbolanden (Donnersbergkreis) erwarte die Gewerkschaft zudem etwa 1000 Erzieherinnen und Erzieher, teilte die GEW am Montag mit. Landesweit würden viele Kitas geschlossen bleiben, sagte Klaus-Peter Hammer, Vorsitzender der GEW Rheinland-Pfalz.

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes rief die Gewerkschaft Verdi in dieser Woche zu zahlreichen Warnstreiks und Kundgebungen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf. Neben den Kitas beteiligen sich unter anderem Beschäftigte im öffentlichen Nahverkehr, in Krankenhäusern und in der Verwaltung.

Bund und Kommunen hatten ihren 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst in dem bundesweiten Tarifstreit fünf Prozent mehr Lohn und 2500 Euro Einmalzahlungen bei 27 Monaten Laufzeit angeboten. Die Gewerkschaft Verdi fordert weiterhin 10,5 Prozent bei einem Jahr Laufzeit, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die dritte Verhandlungsrunde ist für kommende Woche geplant.