Trier: Mit Haftbefehlen gesucht – Bundespolizei nimmt am Wochenende zwei Straftäter fest

TRIER. Wie die Bundespolizei Trier mitteilt, nahm sie bei Personenkontrollen im Bereich Trier am Wochenende zwei Personen fest.

Am Samstagmittag einen 25-jährigen Syrer. Der junge Mann, gegen den bereits eine aktuelle Wiedereinreisesperre bis September 2025 vorlag, reiste wiederum ohne erforderliche Grenzübertrittspapiere in einem Linienbus aus Luxemburg ein. Zudem wurde er mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Regensburg wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gesucht. Da er die verhängte Geldstrafe von 3.600 Euro nicht zahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Haftstrafe von 360 Tagen in die JVA Trier eingeliefert.

Am frühen Sonntagmorgen einen algerischen Staatsbürger. Der Mann wurde im Oktober 2022 wegen Diebstahls zu 40 Tagen Haft verurteilt. Weiterhin lagen drei Schengen-Fahndungen von Italien und der Schweiz vor. Bei der Durchsuchung wurden 21,3 Gramm Haschisch und vier rezeptpflichtige Schmerztabletten aufgefunden und sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde auch er in die JVA Trier verbracht.