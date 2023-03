Unfallopfer durch die Luft geschleudert: Betrunkener fährt 24-Jährige an – schwerverletzt!

ST. WENDEL. Am Freitag, den 17.2.2023, kam es gegen 20.50 Uhr kam es in der Wendalinusstraße, Einmündung Carl-Cetto-Straße, in St. Wendel an dem dortigen Fußgängerüberweg zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person.

Der 29-jährige, männliche Fahrer aus dem Raum Sprendlingen stand erheblich unter Alkohol und übersah die 24-jährige, weibliche Geschädigte, welche den Fußgängerüberweg überqueren wollte. Die Geschädigte wurde aufgeladen und durch die Luft geschleudert. Sie erlitt multiple Verletzungen und musste in die Notaufnahme des Klinikum Homburg eingeliefert werden. Sie war kurzzeitig bewusstlos.

Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. An dem Kleinwagen entstand erheblicher Sachschaden. Gegen den Verursacher wird ermittelt. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Wendel)