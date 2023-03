Thujahecke in Flammen – Anwohner eilen zu Hilfe

ST. INGBERT. In der Nacht von Freitag, dem 18.3., auf Samstag, den 19.3.2023, kam es gegen .:30 Uhr in der Dr.-Schulthess-Straße in St. Ingbert zum Brand einer Thujahecke, die unmittelbar neben einem Einfamilienhaus steht.

Die zuvor genannte Hecke geriet aus bisher unbekannten Gründen in Brand. Die dreiköpfige Familie, die das Anwesen bewohnt, konnte sich rechtzeitig aus diesem in Sicherheit bringen. Die Außenfassade wurde durch das Feuer teilweise beschädigt.

Durch ein schnelles Einschreiten mehrerer Anwohner und auch der alarmierten Feuerwehr konnte das Feuer rechtzeitig unter Kontrolle gebracht werden, so dass keine Personen zu Schaden gekommen sind und weiterhin größerer Schaden am Haus verhindert werden konnte.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der örtlichen zuständigen Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Ingbert)