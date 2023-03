Nichts Zählbares bei Zimmermanns Heimdebüt – SVE verliert mit 1:3 gegen den Bahlinger SC

Der SVE muss in der Regionalliga die achte Niederlage in Folge hinnehmen. Vor 2.170 Zuschauern starteten die Blau-Schwarz-Weißen engagiert, aufgrund der fehlenden Effizienz konnte man am Ende jedoch nichts Zählbares in den Händen zu halten.

TRIER. Cheftrainer Andreas Zimmermann startete mit vier Änderungen im Vergleich zum Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 II. Für Denis Wieszolek, Simon Maurer, Christopher Spang und Kevin Schacht rückten Niklas Heeger, Jason Thayaparan, Yannick Debrah und Dominik Kinscher in die Startformation.

Zu Beginn des Spiels übernahm der SVE die Kontrolle. Knapp drei Minuten waren gespielt als es die erste Großchance für Trier gab. Nach einer Flanke von Alexander Cvetkovic verpasste Mounir Bouziane nur knapp den Torabschluss. Wenige Sekunden später die nächste Chance für Trier. Am Ende schaffte es Alexander Cvetkovic jedoch nicht die Flanke von Mounir Bouziane ins Tor zu köpfen.

Nach der offensiven Drangphase, die ca. 15 Minuten dauerte, kam dann auch Bahlingen besser ins Spiel. Nach einem Kommunikationsfehler in der Abwehr, konnte Robin Garnier gerade so den Ball von der Linie zur Ecke klären. Durch diese konnten die Gäste dann auch in Führung gehen. Ylber Lokaj konnte unbedrängt zum 0:1 einköpfen (22.). In der Folge hielt Bahlingen den Druck aufrecht. Knapp zehn Minuten nach der Führung konnte Santiago Fischer, nach Vorlage von Hasan Pepic, auf 0:2 erhöhen (30.). Im Anschluss tat sich Trier schwer Antworten zu finden.

In der zweiten Hälfte zeigte sich den Besuchern im Moselstadion das gleiche Bild wie in der ersten Halbzeit. Nach sechs Minuten sahen die Zuschauer zudem eine unschöne Szene. Nachdem Maurice Roth in Folge eines Zweikampfes weggeknickt und mit Schmerzen am Boden lag, musste er mit Unterstützung vom Platz gebracht werden. Für ihn war das Spiel somit beendet.

Wie lange er ausfallen wird, ist noch nicht bekannt. Danach versuchte Trier dann nochmal besser ins Spiel zu finden, ohne wirklich gefährliche Torchancen zu kreieren. Knapp 70 Minuten waren gespielt als Simon Maurer, zur Halbzeit für Fränz Sinner eingewechselt, im Strafraum zur Grätsche ansetzte. Die Folge war, zum Unmut aller Trier, ein Strafstoß für die Gäste, welchen Yannick Häringer zum 0:3 einnetzen konnte. Die Mannschaft von Andreas Zimmermann gab sich jedoch nicht auf und konnte kurz darauf den Anschlusstreffer erzielen. Nach einer Hereingabe von Dominik Kinscher schnappte sich Maurice Wrusch das Leder und schob zum 1:3 ein (79.). Sieben Minuten später wurde der Bahlinger Spieler Jonas Siegert, nachdem er neun Minuten zuvor eingewechselt worden war, aufgrund eines groben Foulspiels gegen Jason Thayaparan, des Feldes verwiesen (86.). Am Ende half der Treffer von Maurice Wrusch jedoch nicht um noch die Wende zu schaffen.

Der SVE unterliegt dem Bahlinger SC mit 1:3 (0:2). Am kommenden Samstag trifft die Zimmermann-Elf erneut im Moselstadion auf die SG Barockstadt Fulda. In der Tabelle belegt der SVE weiterhin den 17. Platz.

Eintracht-Trier: Heeger – Sinner (46. Maurer), Heinz, Roth (51. Wrusch), Bouziane (58. Bouziane), Kinscher, R. Garnier, Zehir, Thayaparan, Debrah (58. Brandscheid), Cvetkovic (73. Omosanya)

Bahlinger SC: Geng – Lokaj (77. Bektasi), Häringer, Herrmann, Fischer (77. Siegert), Wehrle, Bauer, Klein, Tost (77. Trkulja), Pepic (65. Köbele), Mourad (77. Ilhan)

Tore: 0:1 Ylber Lokaj (22.), 0:2 Santiago Fischer (30.), 0:3 Yannick Häringer – 11m (70.), 1:3 Maurice Wrusch (79.)

Schiedsrichter: Marius Ulbrich

Zuschauer: 2.170