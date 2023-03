Luxemburg: Polizei schnappt Dealer – 16 Drogenkugeln sichergestellt

LUXEMBURG. In der Avenue de la Liberté in Luxemburg unterzog die Police Grand-Ducale gegen 2.00 Uhr in der Nacht auf Mittwoch einen verdächtigen Mann einer Personenkontrolle, der hierbei versuchte, sich unbemerkt einer mitgeführten Plastiktüte zu entledigen. Dieses Vorhaben wurde jedoch beobachtet und die Tüte mit insgesamt 16 Kokainkugeln konnte von den Beamten sichergestellt werden.

Die Betäubungsmittel, das Bargeld und ein Mobiltelefon wurden beschlagnahmt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige festgenommen und am Donnerstag der Untersuchungsrichterin vorgeführt. Diese erließ gegen den Mann einen Haftbefehl, auf dessen Grundlage er an die Strafvollzugsanstalt in Sanem überstellt wurde. (Police Grand-Ducale)